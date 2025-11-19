Vecinos denuncian bache de casi un año en la colonia Centro

noviembre 19, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Un bache en la calle Rafael Ramírez, en la colonia Centro de Xalapa, se ha convertido no solo en un punto de caos vial, sino también en un peligro para peatones, especialmente para personas adultas mayores y estudiantes que transitan diariamente por la zona.

Edgar Leónides, uno de los vecinos afectados, recordó que la falla en el pavimento está por cumplir un año sin recibir atención por parte del Ayuntamiento, pese a los constantes reportes realizados por los habitantes.

“Es muy complicado transitar por una calle con este tipo de baches. Este tiene un año, año y medio así, y ya ha provocado daños a vehículos; varios carros han pagado composturas y a otros se les han reventado los neumáticos”, señaló.

Los vecinos han tenido que recurrir a soluciones improvisadas ante la falta de respuesta oficial.

En varias ocasiones han llenado el bache con cascajo y escombro, aportando de manera colectiva recursos y mano de obra. No obstante, cada temporada de lluvias la reparación se pierde:

“Cuando llueve, el agua se lleva todo lo que ponemos”, lamentaron.

Por ello, reiteran el llamado a la Dirección de Obras Públicas de Xalapa para que atienda el desperfecto de manera definitiva, ya que además de los daños a vehículos, representa un riesgo para quienes caminan hacia la escuela ubicada cerca del punto afectado.