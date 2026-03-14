Van por perforación de más pozos en Xalapa para atender desabasto

marzo 14, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, confirmó que se planea la búsqueda de agua a través de dos nuevos pozos que podrían estar en dos propiedades del Ayuntamiento.

Explicó que están en pláticas con la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para poder generar estrategias para solucionar la problemática de desabasto del vital líquido en la ciudad capital.

“Estamos con CAEV pensando y planteando la perforación de otros pozos en Xalapa, pozos que están dentro de terrenos de propiedad del ayuntamiento y de CMAS, uno en Coapexpan y otro en Barranca Onda, que es probable que pueda tener también un aforo importante de litros por segundo”.

Expuso que hay un interés especial de la gobernadora Rocío Nahle de atender la problemática en Xalapa, «y es una estrategia que tiene acciones al corto, al mediano y a largo plazo, pensando algo que trascienda nuestra propia administración».

En entrevista, explicó que el órgano de gobierno de CMAS ha aprobado los recursos para empezar los proyectos y los estudios técnicos para las perforaciones, además de la inversión en infraestructura, por lo que a la brevedad iniciarán los trabajos de búsqueda de agua.

“Vamos a hacer los estudios, ya luego vendrían los pozos, y hay el compromiso de CAEV, de ellos también financiarnos, tenemos que buscar con agua también los fondos. Acabamos de aprobar también una parte de la inversión para infraestructura en tanques, ampliar nuestros tanques, no todo se bombea de lo que está en las concesiones”.