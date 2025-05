Van más de 6 sismos en dos días en Baja California Sur

mayo 28, 2025

Este miércoles 28 de mayo, se han reportado al menos dos sismos de magnitud mayor a 4.2, cercanos a Cabo San Lucas. Tan solo el martes, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, había registrado más de seis sismos que fluctuaban entre los 4.1 y 5.9 de magnitud cerca de la misma zona turística.

La dependencia del Instituto de Geofísica de la UNAM, encargada de mantener un monitoreo de los sismos en todo el país, dio aviso del reporte matutino de los movimientos terrestres registrados en del 27 al 28 de mayo, siendo Baja California uno de los estados con mayor actividad.

“Entre los días 27 y 28 de mayo de 2025 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una secuencia sísmica con 12 sismos de magnitudes entre 3.9 y 5.9 localizados en el océano Pacífico localizados entre 360 y 400 km al sur de San José del Cabo, Baja California Sur, fuera costa de Jalisco, en la zona que corresponde al contacto entre las placas del Pacífico y de Rivera” es parte de la información obtenida del Reporte Especial del SSN.

SISMO Magnitud 5.4 Loc 382 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 28/05/25 03:01:42 Lat 19.53 Lon -109.05 Pf 10 km pic.twitter.com/li5BdVtuv7

En este reporte, la SSN, presenta una tabla con la fecha, latitud, profundidad y hora de los sismos que integran la secuencia sísmica del 27 y 28 de mayo, en Puerto Vallarta y Baja California Sur, siendo de esta última de la que se presentan a continuación los registros:

Registro de sismos en BCS, martes 27 de mayo

6:11 h, sismo de magnitud 4.5, a 365 km al sur de Cabo San Lucas.

15: 59 h, sismo de magnitud 5.8, a 388 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas.

17:29 h, sismo de magnitud 4.1, 415 km al sur de Cabo San Lucas

19:30, sismo de magnitud 5.0, a 372 kilómetros al sur en Cabo San Lucas.

20:23 h, sismo de magnitud 4.3, a 380 km al sureste de Cabo San Lucas

20:26, sismo de magnitud 4.3, 373 km al sureste de Cabo San Lucas

22:05, sismo de magnitud 4.3, a 361 km al sureste de San José del Cabo

Registro de sismos en BCS, miércoles 28 de mayo

2:47 h, sismo de magnitud 4.2, a 403 km al sur de Cabo San Lucas

03: 01 h, sismo de magnitud 5.4, a 382 km al sur de Cabo San Lucas

¿A qué se debe la gran cantidad de sismos en Baja California Sur?

El estado en particular, tiene una ubicación cercana a la falla de San Andrés, una fractura en la corteza terrestre, vista como una serie de depresiones y valles con gran desplazamiento de placas tectónicas, convirtiéndose en una región geológicamente activa.

Cabe señalar, que la alerta sísmica no sonó en ninguno de estos movimiento, ya que de acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX, esta solo se activa en México cuando se presentan los siguientes casos:

Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

Dicho esto, la SASMEX añade que un sismo no amerita este aviso de alerta cuando ocurre lejos de su zona de cobertura de detección, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

Finalmente, ante el constante movimiento terrestre registrado en estos dos días, las autoridades de Baja California Sur descartaron cualquier indicio de daño estructural de consideración, ni personas lesionadas.