Unidades del proyecto Ulúa contarán con cámaras de vigilancia conectadas al C-4

agosto 15, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las 102 unidades que llegarán al Puerto de Veracruz como parte del Proyecto Ulúa, impulsado por la gobernadora Rocio Nahle García, contarán con cámaras de videovigilancia y botón de pánico, conectados al servicios de C-4, informó Enrique Santos Mendoza, secretario técnico del Fideicomiso de Proyecto Ulúa.

En entrevista, Santos Mendoza indicó que las unidades llegarán en las primeras semanas del mes de septiembre, además de que se lanzará una convocatoria para que mujeres sean conductoras de las mismas.

Al explicar las características de las unidades que se pondrán en funcionamiento, destacó que cuentan con puertos USB, cámaras de videovigilancia y botones de pánico.

“Tendremos que trabajar también con la Secretaría de Seguridad Pública para darle garantía a los ciudadanos en cuestión de que se han visto algunos asaltos, entonces vamos a mitigar ese tema con toda la tecnología que traen esas unidades, traen cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al C-4, botón de alerta para las mujeres”.

Enrique Santos, comentó que la gobernadora Rocío Nahle García les instruyó emitir un programa conocido como Mujeres al Volante, a fin de capacitar a este sector en el manejo de unidades y que sean ellas las conductoras de parte de los transportes Ulúa.

“Vamos a hacer la convocatoria, vamos a ver cuántas mujeres valientes se inscriben para capacitarse y dar un buen servicio en el Puerto”.

El encargado del proyecto dijo que se arrancará en el Puerto de Veracruz, seguido de Xalapa, Coatzacoalcos y la zona norte, aunque el municipio está por definirse.