Trump insiste en que ‘cárteles dirigen México’; anuncia que los atacará por tierra
enero 9, 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el éxito de su estrategia para frenar el trasiego de drogas que ingresan por mar a su país, y reiteró que la siguiente etapa es atacar los cárteles del narcotráfico por la vía terrestre, sin ofrecer mayores detalles.
“Hemos erradicado el 97% de las drogas que ingresan por agua y ahora vamos a empezar a atacar a los cárteles en tierra”, declaró Trump en entrevista para la cadena Fox News. “Vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles controlan México”.
“Es muy, muy, triste ver lo que le ha sucedido a ese país. Los cárteles lo controlan y están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año. Las drogas son horribles. Han devastado familias. Ya sea un niño o un padre. Los padres también mueren a causa de las drogas”, abundó el mandatario.
Horas antes, ante una pregunta de The New York Times sobre si existen límites a su poder global, el mandatario republicano respondió: “sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme (…) No necesito el derecho internacional”.