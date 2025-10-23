Trump amenaza a Israel con retirar su apoyo si se anexa Cisjordania

octubre 23, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la revista Times que si Israel llega a anexarse Cisjordania, región palestina al este de Gaza, perdería todo el apoyo del gobierno estadounidense. Asimismo, afirmó que pronto tomará una decisión sobre la liberación del activista palestino Marwan Barghouti.

Este jueves 23 de octubre, la revista Times publicó una entrevista que realizó al mandatario estadounidense el 15 de octubre a través de una llamada telefónica, al mismo tiempo que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunían con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe”, aseguró Trump en dicha entrevista. “Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera”, agregó.

Las declaraciones del político y magnate estadounidense se dan en un marco en donde recientemente el Parlamento de Israel aprobó una propuesta de ley para anexarse Cisjordania, propuesta que ya ha sido calificada por J.D. Vance como una “maniobra estúpida”.

Ante esto, el jefe de Estado israelí aseguró que dicha votación no se trató más que de una provocación por parte de su oposición política para generar problemas entre su administración y el gobierno estadounidense.

Por otro lado, en la misma entrevista aseguró que está pronto a tomar una decisión sobre la liberación del activista palestino Marwan Barghouti, así como que Arabia Saudita está pronta a unirse a los acuerdos de Abraham, los cuales pretenden restablecer las relaciones de Israel con varios países árabes.