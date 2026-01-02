Trump afirma tener perfecta salud y aptitud cognitiva

enero 2, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud tras someterse recientemente a una prueba cognitiva aplicada por médicos de la Casa Blanca, en la que afirmó haber obtenido una calificación perfecta por tercera ocasión consecutiva.

Reiteró que los resultados confirman su aptitud física y mental, y sostuvo que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia deberían someterse de manera obligatoria a evaluaciones cognitivas formales, al considerar que el país requiere gobernantes plenamente capaces.

Trump, quien cumplirá 80 años en junio próximo, padece insuficiencia venosa crónica, una condición común en personas de edad avanzada; sin embargo, la Casa Blanca ha informado previamente que mantiene un estado de salud general favorable.

El republicano se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar una elección con 78 años, superando a Joe Biden, en un contexto marcado por el debate sobre la edad y condición física de los líderes políticos en Estados Unidos.

En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, reconoció que consume altas dosis de aspirina, provocando hematomas visibles en las manos. También ha enfrentado cuestionamientos por signos de fatiga y ajustes en su agenda.

De manera paralela, el presidente ha intensificado sus críticas a la capacidad cognitiva y física del expresidente Joe Biden, a quien acusa de no tomar decisiones durante su mandato, señalamientos que han sido negados por el exmandatario demócrata.