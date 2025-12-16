Tres potencias del beisbol se retiran de la Serie del Caribe en Venezuela

diciembre 16, 2025

La Serie del Caribe 2026 atraviesa uno de los momentos más inciertos de su historia luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana confirmaran que no participarán en el torneo si se mantiene la sede en Venezuela.

Esta decisión encendió las alarmas dentro de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), que ahora enfrenta un escenario complejo a poco más de un año del evento.

La postura de los tres países no responde a cuestiones deportivas, sino a situaciones relacionadas con temas logísticos, operativos y de seguridad. Estas preocupaciones llevaron a las ligas a comunicar su negativa a viajar a Venezuela bajo las condiciones actuales, lo que deja en duda la viabilidad del torneo sin sus principales protagonistas.

México, Puerto Rico y República Dominicana representan el núcleo histórico y competitivo de la Serie del Caribe. Su ausencia no solo afectaría el nivel deportivo del certamen, sino también su impacto comercial, mediático y de audiencia. En particular, la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Dominicana de Beisbol Profesional han sido claves en los últimos años.

El panorama ha generado un limbo para la edición 2026. Aunque Venezuela mantiene el interés de ser sede, la CBPC se enfrenta a la presión de replantear la organización del torneo, ya sea buscando otro país anfitrión o evaluando formatos alternativos que permitan garantizar la presencia de las ligas más fuertes del Caribe.

Por ahora el futuro de la Serie del Caribe 2026 permanece en suspenso. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si se logra una solución o si, por primera vez en décadas, el torneo se disputa sin tres de sus protagonistas históricos.