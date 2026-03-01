Más de 800 vacantes impulsan el desarrollo laboral en Cuitláhuac: STPSP

marzo 1, 2026

Cuitláhuac, Ver., domingo 01 de marzo de 2026.- Un total de 831 vacantes fueron ofertadas mediante la Feria de Empleo organizada por la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad en este municipio, consolidando acciones para fortalecer la inserción laboral formal en la región.

17 empresas ofrecieron 216 plazas presenciales, además de 360 vacantes en Bolsa de Trabajo y 255 oportunidades en Movilidad Laboral, ampliando las opciones para distintos perfiles.

El titular de la dependencia, Luis Arturo Santiago Martínez, destacó que Veracruz se ubica en cuarto lugar nacional en nivel de ocupación laboral, reflejo del dinamismo económico y el trabajo coordinado para mantener indicadores positivos; además que la Secretaría mantiene mecanismos actualizados de intermediación, incluyendo herramientas digitales y códigos QR para facilitar el acceso ágil y transparente a las vacantes.

Finalmente, anunció que este mes iniciará la etapa de la Feria Nacional del Empleo con enfoque en mujeres con sede en Pánuco el 10 de marzo, Tuxpan el 11, Veracruz el 12, Coatzacoalcos el 18, Xalapa el 19 y Córdoba el 20, estrategia orientada a impulsar la igualdad salarial y ampliar oportunidades para mujeres en situación de vulnerabilidad.