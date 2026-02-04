Todos los niños y niñas en Veracruz deben tener un espacio en las escuelas

febrero 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El periodo de preinscripciones para Educación Básica, preescolar, primaria y secundaria iniciaron con algunos problemas para el acceso a la plataforma de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV),por lo que la gobernadora Rocío Nahle García pidió paciencia a los padres y madres de familia que realizan el proceso.

Asimismo, reafirmó su instrucción de que las escuelas públicas no deben condicionar las prescripciones al pago de cuotas escolares. “No deben de cobrar, de las escuelas públicas no, las escuelas públicas no deben cobrar cuotas, no las necesitamos”.

Nahle García refirió que todos los niños y niñas, así como adolescentes deben tener un lugar asegurado en Educación Básica y ordenó a las autoridades de Educación de Veracruz a mejorar el acceso a la plataforma.

Lo anterior, ante las quejas de madres y padres y familia por el problema en el sistema de preinscripciones.

“Todos los niños, todos deben tener espacio en la escuela. Todos (…) Vamos a acelerarnos, también nosotros de nuestra parte, pues tenemos que mejorar, pero sí, todos los niños, esa es una prioridad”.

La gobernadora de Veracruz dijo que su administración inició la ampliación de infraestructura educativa, como la construcción de un nuevo plantel en el puerto de Veracruz, en la zona del Oasis, en la zona norte del Puerto.

“Inicié con la construcción de una escuela muy grande en el puerto de Veracruz. Tiene que ser muy grande en la zona norte. Hace falta una escuela. Hay muchos niños allá. Y ahora que vino la presidenta, se lo pidieron a la presidenta cuando fuimos allá a la zona del Oasis. Y sí, yo me comprometí, entonces todos los niños, lo que se tarde que se tenga que tardar pero todos los niños en Veracruz deben tener su espacio para estudiar”.

La titular del Ejecutivo Estatal reconoció que de parte de las autoridades educativas se tiene que mejorar la atención a las solicitudes y revisar que la página funcione de manera correcta.