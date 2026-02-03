Tlacotalpan celebra con éxito el 249 aniversario de la Virgen de la Candelaria

Tlacotalpan celebra con éxito el 249 aniversario de la Virgen de la Candelaria

febrero 3, 2026

Redacción/Xalapa. Las fiestas por el 249 aniversario de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan se realizaron con gran afluencia y ambiente de tradición.

En entrevista para En Contacto, la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Xóchitl Molina González, destacó que la celebración fortaleció la identidad cultural y generó una importante derrama económica para la comunidad, con ocupación hotelera al cien por ciento y viviendas habilitadas para recibir visitantes.

Resaltó el tradicional paseo de la Virgen por el río Papaloapan, así como la participación de la gobernadora Rocío Nahle, quien promovió los textiles artesanales de la región.

Finalmente, subrayó la riqueza gastronómica y musical de Tlacotalpan, que consolida a esta festividad como una de las más emblemáticas de Veracruz.