Titular de SEMAR podría comparecer también en San Lázaro por #HuachicolFiscal

septiembre 10, 2025

Aún no hay calendario de comparecencia por Glosa del Primer Informe de Gobierno

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la muerte del tercer marino involucrado en el caso de huachicoleo de combustible en las aduanas del país, en el cual se ha registrado la muerte de 3 elementos castrenses de 6 de los denunciados por el ilícito, este miércoles el líder parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, no descartó la posibilidad de mandar a llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales.

En conferencia de medios efectuada en el marco de la sesión de este miércoles en San Lázaro, Monreal Ávila indicó que esta visita de Morales se daría “siempre y cuando las fracciones parlamentarias así lo soliciten.”

A renglón seguido, precisó que, la comparecencia sería en el marco de la Glosa por el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Aún sin acuerdo de calendario para comparecencias

En este marco, el morenista confirmó que los primeros funcionarios a comparecer seria, primeramente, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, así como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez la cual sería la última semana de este mes.

Sin embargo, el zacatecano fue muy claro al indicar que aún no hay fecha exacta acordada con las demás fuerzas políticas para ello, ni calendario oficial ya aprobado..

En el caso de la comparecencia del titular de SEMAR, esta sería en comisiones, ya que jamás se ha dado una en el pleno como la oposición solicitó ayer aquí, así como en el Senado.