En 204 aniversario de la Armada de México, Sheinbaum reitera sanción firme contra huachicol fiscal

octubre 4, 2025

Reitera respaldo a Trevilla y a altos mandos navales

Carlos Guzmán | Enviado, Veracruz.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este sábado que la corrupción no puede tener cabida en las instituciones y debe ser sancionada con firmeza, en el marco del escándalo de huachicol fiscal detectado en la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México y del 201 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1824 en Veracruz, Sheinbaum Pardo felicitó a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, y de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, a quienes reconoció por su entrega, valentía, honestidad y patriotismo.

“Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es: una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza y, al mismo tiempo, enaltecer la honestidad como principio de vida”, subrayó.

La presidenta destacó que para defender la soberanía se requieren valores sólidos en las personas y en las instituciones.

“Las Fuerzas Armadas mexicanas los tienen: el honor que obliga a vivir con rectitud y a saber que cada acción representa a México; la lealtad, que significa fidelidad absoluta al pueblo y a la patria; el deber, que empuja a cumplir la misión sin vacilación; el patriotismo, que es amor a la nación expresado en entrega y sacrificio; y la honestidad, base que da sentido y fuerza a todos los demás valores, porque sin ella nada perdura”, afirmó.

Asimismo, Sheinbaum Pardo criticó los lujos superfluos y el dinero mal habido, advirtiendo que con ello se pierde la reputación y el legado.

“No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que el de la lealtad. No hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud”, agregó.

Durante el evento, la presidenta también inauguró la Plaza del Heroísmo Veracruzano. Además de su gabinete legal y ampliado, asistieron el presidente de la Corte, Hugo Aguilar; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenya López Rabadán; y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.