Por lavado de dinero, CNBV revoca licencia a CiBanco; institución inicia liquidación

octubre 10, 2025

Pide a acreedores continuar con pago de sus créditos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que fue revocada la licencia de CIBanco y comenzó el proceso de liquidación de la institución financiera, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.

En un aviso publicado en su sitio web, el IPAB notificó a los clientes de CIBanco sobre la decisión y les exhortó a continuar con el pago de sus créditos, además de precisar que a partir de este viernes cerrarán todas las sucursales de la firma.

El organismo indicó que a partir del lunes 13 de octubre iniciará el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de la institución, conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).

“A raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple”, precisó el IPAB.

La dependencia añadió que la CNBV aprobó la solicitud de revocación, tras considerar que la medida representaba “la mejor opción para los intereses de sus clientes”, según los propios accionistas de CIBanco.

El Instituto recordó que las operaciones que protege se denominan obligaciones garantizadas, las cuales incluyen depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Entre ellas se encuentran las cuentas de cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, entre otros instrumentos financieros.

Asimismo, el IPAB explicó que los pagos a los titulares se realizarán en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la fecha en que el banco entre formalmente en estado de liquidación.

Dicho procedimiento se llevará a cabo de forma automática, sin necesidad de que los usuarios presenten una solicitud de pago, tomando como base la información registrada en los sistemas de CIBanco.