Flotilla de aeronaves para Veracruz se pagaría del fideicomiso de reconstrucción: SPC

diciembre 4, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La secretaria de Protección Civil en Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, reconoció que se analiza la posibilidad de comprar aeronaves para el Estado con los fondos del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado.

El 10 de noviembre, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que su gobierno proyecta la adquisición de cuatro nuevos helicópteros y un avión para fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Protección Civil (SPC), ante el deterioro y la obsolescencia del equipo actual.

Durante entrevista, la mandataria explicó que los aparatos con los que actualmente cuenta la dependencia “ya son muy viejos y presentan limitaciones técnicas”, lo que complica las labores de rescate, traslado de personal y atención de emergencias en zonas de difícil acceso.

Anunció la posible compra de tres helicópteros grandes, uno pequeño y un avión, cuya adquisición se evaluará financieramente en los próximos meses.

“Estamos viendo tres helicópteros de distintos tipos, más el chiquito; el avión hay que verlo porque tendríamos que cambiar el Tajín. También hay un avión en Monterrey que está ahí abandonado, pedí que hicieran un análisis de en cuánto nos lo toman a cuenta”, detalló.

La titular de la Secretaría de Protección Civil informó, en su comparecencia ante diputados locales, que el fideicomiso tiene un saldo de mil 22 millones 669 mil 303 pesos, de los cuales se han gastado 14 millones de pesos para los programas de empleo temporal en Poza Rica y Álamo.

En entrevista en el Congreso de Veracruz, la funcionaria comentó que la compra de la nueva flotilla de aeronaves dependerá de la suficiencia presupuestaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

“Estamos en coordinación, pero eso lo tendrá que decidir la secretaría de Finanzas. Se está evaluando ese tema (que se pague con recursos del fideicomiso de reconstrucción)”, reconoció.

En otro tema, comentó que sigue el proceso de evaluación de los daños generados en la zona norte del Estado; hay regiones donde todavía se realizan trabajos de limpieza.

“Seguimos avanzando. Se puede hacer un cálculo, pero el dato concreto lo van a dar a conocer las áreas competentes”, dijo al ser cuestionada sobre el cálculo de Sefiplan, que estima que la limpieza y reconstrucción podrían costar hasta 10 mil millones de pesos.