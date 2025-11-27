PJEV pide a trabajadores judiciales tomar medidas preventivas ante frente frío 16

noviembre 27, 2025

Xalapa, Ver.- Con motivo de la llegada del frente frío 16, que según los pronósticos del clima podría generar lluvias en el sur de Veracruz, el Órgano de Administración Judicial exhortó a todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y Actuarías Municipales del Poder Judicial de Veracruz, a realizar acciones preventivas.

El órgano de administración pidió a las autoridades jurisdiccionales resguardar la documentación a su cargo y mantenerse informadas a través de fuentes oficiales, atendiendo en todo momento las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil.

Cabe recordar que el disturbio tropical 90E afectó instalaciones judiciales en ocho municipios del norte del estado, esto en el mes de octubre.

De acuerdo con la alerta emitida por la SPC, el frente frío aumentaría la probabilidad de lluvias y tormentas (viento arrachado, descargas eléctricas, posibles granizadas y en ocasiones torbellinos), así como descenso de temperatura.

El Órgano de Administración Judicial señaló que la Coordinación de la Unidad Interna de Protección Civil, en conjunto con el Área de Seguridad y Vigilancia, implementarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del personal, así como de los bienes muebles de las sedes que se encuentran localizadas en distintos puntos de la entidad.