PJEV se va de vacaciones desde el 12 de diciembre; habrá sala de guardia

noviembre 24, 2025

Con motivo del periodo vacacional de invierno, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) designó una sala de guardia que estará en operación del 15 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

En dicha sala solo se podrá atender asuntos de carácter urgente tales como desistimientos de la acción penal por parte de la fiscalía general del Estado (FGE) cuando haya detenidos.

Además, demandas de amparo en materia penal y los que entrañen en el cumplimiento de ejecutorias de la misma manera, que ordenen la libertad de alguna persona y libertad caucional.

La Sala de Guardia tendrá facultades para interponer los recursos que sean procedentes conforme a la Ley de Amparo.

La referida Sala estará integrada por la magistrada Olga Mariela Quintanar Sosa, por el magistrado Jonathan Cortés Vargas, por la magistrada Violeta Condado Zágada, y por Irma Espinosa Díaz, que fungirá como secretaria de Acuerdos.