Sindicato de Límpia Pública urge planta de separación de residuos en Xalapa

diciembre 24, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Ante el próximo relevo en la administración municipal, el secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa (Fatev-CAT), Guillermo Caballero de Jesús, hizo un llamado a la alcaldesa electa, Daniela Griego Ceballos, para priorizar la construcción de una planta de separación de residuos sólidos.

El líder sindical advirtió que el relleno sanitario actual es una «bomba de tiempo» debido a la falta de terreno para nuevas celdas, por lo que la solución definitiva debe ser la reducción de desechos mediante procesos de separación.

Caballero de Jesús confirmó su asistencia a la toma de protesta de la próxima munícipe, programada para el 31 de diciembre a las 8:00 horas, y expresó su confianza en que el nuevo gobierno será de «puertas abiertas» tanto para la ciudadanía como para los sindicatos.

Destacó que, tras el paso de Griego Ceballos por el Congreso Local y el IPE, ha demostrado ser una mujer que respeta la base trabajadora, lo que brinda tranquilidad a los empleados de Limpia Pública, Parques y Jardines que temían posibles despidos por el cambio de gobierno.

En el aspecto operativo, el dirigente subrayó la importancia de mantener la eficiencia de los talleres internos de la Dirección de Limpia Pública, donde se cuenta con especialistas en mecánica, balconería y electricidad, para evitar los altos costos y las demoras de hasta tres meses que implican los talleres externos.

Asimismo, solicitó que el próximo titular de la dirección sea una persona con experiencia de campo, «que salga a las calles a supervisar y no solo llegue a sentarse», garantizando así la continuidad de los servicios urbanos.

El líder sindical enfatizó que buscará incentivos económicos para sus agremiados y una coordinación estrecha entre las áreas de Medio Ambiente y Limpia Pública.

Para el sindicato, la clave de la próxima administración radicará en transitar hacia un modelo de gestión de basura más sustentable, apoyándose en la disposición que ya muestran sectores como el restaurantero para separar residuos orgánicos e inorgánicos, permitiendo así que al relleno sanitario llegue únicamente lo indispensable.