Sin previo aviso, les quitan alimentos a trabajadores del hospital civil «Luis F. Nachón»

octubre 4, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con pancartas en mano, médicos internos, residentes y personal de jornada acumulada del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” protestaron este sábado para denunciar que dejaron de recibir alimentos.

Lo anterior, acusaron, debido al incumplimiento del IMSS-Bienestar con el pago a proveedores, lo que ha derivado en la suspensión del servicio.

Señalaron que esta medida afecta directamente a más de 100 trabajadores que cumplen jornadas de 12 horas, entre ellos becarios, médicos internos, residentes y trabajadores de guardia, para quienes el desayuno y la comida son una prestación por ley.

A decir de la doctora Dora Rendón Hernández trabajan bajo protesta ante estas condiciones y exigieron el apoyo de las autoridades para resolver esta situación.

“No se nos han dado nuestros alimentos que nos corresponden como derecho, no hay presupuesto para el alimento, supuestamente es todo el fin de semana, nosotros estamos trabajando y requerimos los alimentos”, dijo.