La inteligencia artificial en las aulas: ¿redefine la educación?

septiembre 1, 2025

Extrabajadores del Hospital Regional de Xalapa “Luis F. Nachón” protestaron frente a Palacio de Gobierno por presuntos despidos injustificados de aproximadamente 50 personas de dicho nosocomio, el pasado viernes 29 de agosto.

Los quejosos se concentraron en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa para exigir la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, debido a que dejaron sin empleo a decenas de personas con varios años de antigüedad.

Los trabajadores fueron despedidos directamente por instrucciones del administrador Afonso Eduardo Reyes Muñoz y la jefa de Recursos Humanos, Marissa Alejandra Romero Rivera.

“Somos personal con varios años de antiguedad. Le pedimos a la gobernadora que intervenga para nuestra reinstalación”, se leía en una lona grande que sostuvieron en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

De acuerdo con el excamillero Miguel Rashid, la manifestación se llevó a cabo por el despido injustificado de él y otros 35 a 50 trabajadores del “Hospital Civil”, debido a la finalización de un programa gubernamental, sin explicaciones ni compensaciones.

“En este hospital fueron como 35 o 50, más o menos la lista, pero hay algunos que de plano no quisieron porque dicen que llevaban poquito tiempo, pero hay muchos que sí llevamos bastante. Simplemente que se acabó el programa, el presupuesto. A él presupuesto, a mí que un programa, entonces fueron diferentes pretextos”, expresó.

El entrevistado y sus compañeros indicaron que planean emprender acciones legales para que sean respetados sus derechos laborales. Analizan la posibilidad de presentar una demanda colectiva en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En la protesta participaron camilleros administrativos, químicos y personal de farmacia, con aproximadamente 10 años de antigüedad.

“Mínimo que nos reinstalen y si se pudiera otra cosa más, mucho mejor. Porque la verdad, o sea, nosotros fuimos personal que estuvimos apoyando cuando estuvo COVID. Y pues ahorita no se ve el apoyo, sinceramente”.

Se habla de que en los hospitales del Sector Salud de la capital veracruzana fueron despedidas más de 500 trabajadoras y trabajadores.