Sin dar discurso, Rosa Icela en San Lázaro el Priner Informe de la presidenta Sheinbaum

septiembre 1, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Entre gritos de “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entrega el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió este lunes a la Cámara de Diputados para entregar por escrito, y en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Primer Informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal.

El acto protocolario se llevó a cabo ante el Pleno de San Lázaro, en el marco del inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

El presidente del Congreso de la Unión, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, recibió el documento de manos de la titular de Gobernación, quien destacó que se trata del primer informe de la primera mujer presidenta en 200 años de vida independiente del país.

En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, así como las y los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras del Congreso.

Conforme a lo establecido en la ley, el Primer Informe será turnado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que, por separado, realicen el análisis correspondiente sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal.