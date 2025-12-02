Agricultores se movilizan rumbo a San Lázaro por Ley de Aguas Nacionales

diciembre 2, 2025

A primeras horas de este martes, un grupo de agricultores realizó una movilización por la defensa del agua de la alianza Unión Agrícola Puebla, Veracruz y Tlaxcala, la cual busca llegar hasta la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fue desde las 05:00 horas que al menos 100 agricultores salieron desde Perote, Veracruz, para iniciar con el recorrido, pasando alrededor de las 06:00 horas por la laguna de Alchichica, donde ya se encontraban agricultores de la zona para sumarse.

Desde ese punto inició el recorrido, pasando por lugares de encuentro como San Luis Atexcac, Zacatepec, Cuapiaxtla —ya en el estado de Tlaxcala— y Huamantla, donde permanecerían por un rato.

Después de las 13:00 horas, los agricultores retomarán el camino por el libramiento Apizaco, en el entronque de la carretera Tlaxcala, para llegar a Calpulalpan a las 16:00 horas, continuar su trayecto y arribar a las 17:00 horas a la autopista Peñón–Texcoco.

Los agricultores señalaron que permanecerían alerta en la zona de Apizaco en caso de que exista alguna modificación a la Ley de Aguas Nacionales, pues afirman que está en contra del servicio agropecuario. De ser así, la movilización llegaría al Congreso de la Unión.

Cabe señalar que, en varios estados de la República, productores agrícolas ya han provocado cierres carreteros ante la eventual aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales en el Congreso de la Unión, pues temen las “consecuencias reales” que la nueva normatividad tendrá en materia hídrica.

En entidades como Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí ya se han presentado cierres carreteros.