Sheinbaum se suma a condena por intento de gravar remesas de paisanos en EU

mayo 14, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta, Claudia Sheinbaum, criticó la propuestas de congresistas republicanos en Estados Unidos de gravar con un 5 por ciento el monto de las remesas que envían los migrantes.

Sheinbaum Pardo calificó como injusta esta iniciativa, y dejó en claro que los connacionales ya pagan sus respectivos impuestos allá.

“A ver, cómo van a gravar si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso, hay estados que ya gravan las remesas. No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria”, aseveró.

La presidenta celebró que el Senado protestara mediante una carta por esta iniciativa.