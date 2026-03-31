Sheinbaum adelanta que exhibirá entramado de corrupción de fallidos taxímetros de Mancera

Sheinbaum adelanta que exhibirá entramado de corrupción de fallidos taxímetros de Mancera

marzo 31, 2026

Litigio data de 2020

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Estado mexicano obtuvo un resultado favorable en el arbitraje internacional iniciado por las empresas Espíritu Santo Holdings LP y L1bre Holding LLC, y adelantó que, tras la resolución del caso, se podrá exhibir un presunto entramado de corrupción vinculado al fallido proyecto de taxímetros digitales en la capital del país.

El litigio, presentado en 2020 bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, reclamaba más de 2,100 millones de dólares al Estado mexicano.

Las compañías demandantes argumentaban que entre 2016 y 2018 se les impidió desarrollar un sistema de taxímetros digitales en la Ciudad de México por decisiones del gobierno capitalino, e incluso acusaban un intento de apropiación de su tecnología.

Sin embargo, el fallo internacional dio la razón a las autoridades mexicanas al determinar que la cancelación del proyecto se realizó conforme a derecho y sin violar compromisos comerciales internacionales.

Más allá del triunfo jurídico, Sheinbaum puso el foco en lo que calificó como un “entramado de corrupción” detrás de la implementación original del sistema de tabletas para taxistas durante la administración capitalina anterior.

Recordó que, en el periodo del entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera —y posteriormente bajo José Ramón Amieva—, la Secretaría de Movilidad obligó a los taxistas a adquirir dispositivos electrónicos costosos para sustituir los taxímetros tradicionales, bajo el argumento de modernizar el servicio.

“Los taxistas tenían que pagar montos desproporcionados por una tableta que nunca fue consultada con ellos, ni se transparentó cómo fue seleccionada”, señaló.

Al asumir la jefatura de Gobierno en 2018, Sheinbaum indicó que su administración detectó múltiples irregularidades en la asignación del contrato, lo que derivó en la cancelación del proyecto dentro del marco legal y en respuesta a las quejas del gremio.

La mandataria reveló que parte del entramado salió a la luz debido a conflictos entre los propios inversionistas del proyecto, quienes iniciaron litigios en Estados Unidos.

En esos procesos judiciales —que son públicos— se documentaron detalles clave sobre la operación:

• Quiénes impulsaron el proyecto • Qué acuerdos se establecieron • Con qué funcionarios se negociaron • Qué actores políticos estuvieron involucrados

“Ahí se hace público quién los llevó, con quién hablaron, a qué se comprometieron, incluso qué diputados estuvieron involucrados”, afirmó.

Subrayó que esta información no pudo difundirse antes debido a las restricciones propias del arbitraje internacional, pero ahora, tras la resolución favorable, podrá hacerse pública.

Sheinbaum reconoció el respaldo de la Secretaría de Economía en la defensa del caso, al tratarse de un arbitraje internacional.

Destacó la participación de ex titulares de la dependencia como Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Raquel Buenrostro y el actual secretario Marcelo Ebrard.

Asimismo, mencionó el papel clave de Andrés Lajous, quien dará a conocer en su momento los detalles del caso.

La presidenta adelantó que próximamente se presentará públicamente toda la información sobre el caso, lo que permitirá dimensionar el alcance de las irregularidades detectadas.

“Es muy interesante cómo se dio todo este entramado”, insistió.