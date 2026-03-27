“Pueden venir de manera segura” durante Mundial: Sheinbaum

marzo 27, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las y los turistas “pueden venir de manera segura” a México en el contexto del Mundial de Futbol 2026, al presentar cifras que reflejan un crecimiento en la llegada de visitantes internacionales pese a lo que calificó como campañas de desinformación contra el país.

“Para el Mundial tenemos una serie de acciones especiales de protección al turista y en general a nuestro país”, señaló durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria expuso indicadores turísticos que, según dijo, contradicen la “propaganda en contra de México”.

De acuerdo con los datos presentados, las llegadas de visitantes internacionales a México aumentaron un 10 por ciento en enero de 2026 respecto al mismo mes de 2025, al pasar de 8.4 millones a 9.2 millones de personas.

En cuanto a turistas internacionales, la cifra creció de 3.95 millones en enero de 2025 a 4.29 millones en enero de 2026. La derrama económica en el mismo periodo tuvo un incremento del 3.9 por ciento, al pasar de 3.347 millones de dólares a 3.477 millones de dólares.

Sheinbaum destacó que entre los visitantes internacionales se cuentan los turistas de cruceros que permanecen un día en el país, y subrayó que los vuelos internacionales continúan creciendo junto con la derrama económica. La presentación de las cifras turísticas se realizó en el marco de una actualización sobre personas desaparecidas en México, que suman 130 mil 178 casos.