Este miércoles Sheinbaum definirá acciones tras derrame en el Golfo de México

Este miércoles Sheinbaum definirá acciones tras derrame en el Golfo de México

marzo 31, 2026

Siguen abiertas dos líneas de investigación sobre las causas, reitera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal mantiene abiertas dos líneas de investigación sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, y adelantó que sostendrá una reunión clave este miércoles con el grupo interinstitucional para evaluar los avances y definir las siguientes acciones.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, hasta el momento, cobra mayor fuerza la hipótesis de emanaciones naturales, conocidas como “chapopoteras”, por encima de una posible fuga en instalaciones petroleras.

Detalló que ya se ha revisado una parte importante de los más de 400 pozos del complejo Cantarell, particularmente en las zonas de Acal-C y Acal-H, sin que exista evidencia confirmada de fallas en ductos o infraestructura operativa.

“Hasta ahora no ha habido reportada una fuga”, subrayó.

La investigación se desarrolla de manera coordinada entre Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de especialistas científicos.

En este contexto, Sheinbaum enfatizó que el siguiente paso será una reunión con este grupo técnico interinstitucional, donde recibirá un informe actualizado sobre el origen del derrame, los avances en la inspección de infraestructura y la evolución de la contingencia ambiental.

El encuentro será determinante para consolidar un diagnóstico más preciso y, en su caso, ajustar las estrategias de contención, remediación y atención a comunidades afectadas.

La presidenta explicó que en el Golfo de México existen registros científicos de “chapopoteras naturales”, es decir, filtraciones espontáneas de hidrocarburo desde el subsuelo marino, las cuales —aunque no son nuevas— pueden generar manchas visibles en la superficie.

“Más bien parece esta otra hipótesis”, señaló, sin descartar completamente otras causas.

Mientras continúan las investigaciones, el gobierno federal mantiene activos los protocolos de contención ambiental y limpieza en las costas afectadas, con personal de Pemex, Marina y autoridades ambientales desplegado en campo.

Asimismo, se activaron apoyos sociales para comunidades pesqueras, con participación del área social de Pemex —coordinada por Raúl Ojeda— y la Secretaría de Bienestar.

En paralelo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, realiza recorridos en Veracruz para evaluar daños y dialogar con pescadores.

Sheinbaum adelantó que los resultados de la reunión con el grupo interinstitucional serán dados a conocer públicamente, como parte del compromiso de transparencia frente a la contingencia.