Sheinbaum reitera que “no caeremos en provocaciones” tras no aceptar CNTE nueva oferta

mayo 29, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Gobierno de México no caerá en provocaciones, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en torno a la posible reacción de la CNTE, luego de no llegar a ningún acuerdo con los secretarios de Gobernación y Educación Pública.

En el marco de su Mañanera del Pueblo 162 de su mandato, la científica también dijo entender las quejas de la población que le ha tocado vivir los bloqueos de la discidencia magisterial en la capital del país.

“Sí, ha sido pues difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión, primero porque no creemos en ello, y segundo porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces nosotros no vamos a caer en provocaciones”. Indicó.

A renglón seguido, la primera mandataria de la nación no quiso hacer más comentarios sobre la reunión de ayer, y reiteró que los encargados de informar son Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres.

“La información la darán las Secretarias de Gobernación, el ISSSTE y la SEP, que son quienes llevan la negociación”, precisó.

Ayer, tras 6 horas de diálogo, la CNTE rechazó el nuevo ofrecimiento del Gobierno de México, pero indicó que consultará a su base de agremiados para tomar pronto la decisión de seguir en plantón en el Zócalo de la capital del país o realizar otro tipo de acción para que se cumplan sus 5 demandas históricas: Aumento de 100% a sanarlos, eliminación de las reformas al ISSSTE y de afores del gobierno del expresidente Felipe Calderón, cálculo de pensiones y jubilaciones no en UMAS, sino en pesos, más apoyo a la educación y democracia sindical.