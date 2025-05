Sheinbaum reitera confianza de que muchos millones elijan a integrantes del Poder Judicial

mayo 6, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en la ciudadanía de cara a la elección judicial del próximo 1 de junio, y defendió el proceso como un avance democrático que permitirá al pueblo decidir directamente sobre el Poder Judicial.

Sheinbaum afirmó que “la gente va a saber por quién elegir, no hay que tenerle preocupación a la elección”.

“La gente va a saber por quién elegir, no hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado, aunque a algunos no les guste, no les gusta a muchos que el pueblo decida, pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida, esa es la gran diferencia, antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo. Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar, a votar”, dijo

Enfatizó que el pueblo está informado y consciente del proceso, y criticó a quienes se oponen a que la ciudadanía participe directamente en la selección de jueces, magistrados y ministros.

“La transformación llegó para que el pueblo decida. Esa es la gran diferencia: antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo”, sostuvo.

Sheinbaum también se refirió al sistema previo de designación de ministros de la Suprema Corte, y recordó que antes era el presidente quien enviaba una terna al Senado, y si este no lograba consenso, el Ejecutivo tomaba la decisión final.

Refirió que ese mecanismo fue establecido durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

En contraste, destacó que ahora el poder de decisión estará en manos de millones de ciudadanos:

“Es muy distinto que decida uno a que decidan cinco millones, o diez millones. No hay que tenerle miedo al pueblo, al contrario, hay que estar muy orgullosos del pueblo de México”, aseguró.