Sheinbaum reitera a Salinas Pliego: “Que pague sus impuestos”

julio 10, 2025

Sale nueva ente en defensa de comunicólogas – activistas a las que el empresario les ha escrito frases misóginas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, salió en defensa de las periodistas Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero, luego de que fueran objeto de insultos misóginos por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, a raíz de sus críticas por el adeudo fiscal de más de 74 mil millones de pesos que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum condenó de forma categórica las expresiones del dueño de TV Azteca, quien las llamó “perras” y “brujas” en redes sociales.

“Puede no estarse de acuerdo con lo que diga una periodista, pero no se puede contestar con ofensas. No está bien, no es normal, es violencia. Y particularmente es violencia contra las mujeres”, sostuvo la mandataria.

Sheinbaum enfatizó que su papel como presidenta, y como la primera mujer en ejercer ese cargo en México, le obliga a pronunciarse cuando se agrede públicamente a mujeres por ejercer su libertad de expresión.

“Pero, estos calificativos de perra, ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Eso es algo que la sociedad no puede permitir. No puede haber esta ofensa con estas palabras. Que ofenden a las mujeres por lo que opinan, por lo que piensan.

(…) Y cuando haya esta ofensa contra cualquier mujer, me corresponde levantarla voz para proteger a las mujeres de nuestro país. Pero creo que todas y todos debemos hacerlo, no solo le corresponde ala presidenta”, afirmó

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad y no solo a las instituciones del Estado a rechazar este tipo de actitudes y discursos, y pidió no normalizar los insultos disfrazados de libertad de expresión.

“Esto no solo es cosa de la presidenta. Es un tema de todos y todas. No podemos dejar pasar el uso de estos calificativos”, reiteró.

En cuanto al litigio fiscal del empresario, Sheinbaum recordó que el caso no es nuevo y lleva más de 16 años en tribunales, bajo una cadena de amparos y recursos que han pospuesto una resolución definitiva.

“El asunto está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia, y lo importante es que haya justicia, sin acuerdos en lo oscurito ni influencias indebidas. Esa es la razón de fondo por la que impulsamos la reforma al Poder Judicial”, señaló.

Finalmente, la mandataria subrayó que más allá de diferencias ideológicas o posiciones políticas, ningún ciudadano, por influyente que sea, puede estar por encima de la ley ni usar su poder para amedrentar a mujeres que opinan.