Sheinbaum expresa desacuerdo en asilo de Reino Unido a exesposa de Javier Duarte

febrero 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX – La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la decisión del Reino Unido de otorgar asilo a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, lo que impediría su extradición a México para enfrentar señalamientos por un presunto fraude de 112 millones de pesos durante su gestión al frente del DIF estatal.

En conferencia, la mandataria federal reveló que hasta el momento el gobierno mexicano no ha sido notificado oficialmente de la resolución por parte de las autoridades británicas, aunque confirmó que el tema ya fue comentado dentro del Gabinete de Seguridad.

“No nos han notificado. Me dio hoy un documento el compañero que va en representación del canciller al Gabinete de Seguridad; no estaba el canciller, pero no nos han notificado”, explicó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno no está de acuerdo con la decisión y adelantó que México tomará acciones diplomáticas una vez que exista una comunicación formal por los canales correspondientes.

“No estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar frente a ello”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre el procedimiento de notificación, precisó que este debe realizarse a través de la Embajada del Reino Unido en México, lo que refuerza la vía diplomática como el siguiente paso en el caso.