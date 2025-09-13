Sheinbaum encabeza ceremonia conmemorativa por los Niños Héroes

septiembre 13, 2025

Por primera vez en la historia una mujer preside uno de los eventos que más representa el amor a la patria

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Por primera vez en la historia, una mujer encabezó la conmemoración de la gesta patriótica de los Niños Héroes de Chapultepec. La presidenta Claudia Sheinbaum pasó lista a los cadetes.

Acompañada de varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, la jefa del Estado Mexicano sin dudarlo llegó a la hora de su cita con la historia para también pasar por primera vez lista a los cadetes que dieron su vida por nuestro país y libertad.

“Del heroico Colegio Militar, cadete Juan de la Barrera. —Murió por la Patria. —Cadete Juan Escutia. —Murió por la Patria. —Cadete Agustín Melgar. —Murió por la Patria. —Cadete Vicente Suárez. —Murió por la Patria. —Cadete Fernando Montes de Oca. —Murió por la Patria. —Cadete Francisco Márquez. —Murió por la Patria”.

Tras ello, Sheinbaum Pardo montó guardia de honor en el Altar a la Patria acompañada de las presidentas del Senado y los diputados, Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán; además del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar; de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; y de los secretarios de Marina, Defensa y Gobernación.