Sheinbaum destaca bonanza económica y turística al arranque de 2026

enero 2, 2026

*Destaca 5 “buenas noticias”, comenzando con aumento al Salario Mínimo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México atraviesa un momento favorable en materia económica y enumeró cinco “buenas noticias” que, dijo, reflejan estabilidad y confianza en el país, entre ellas el bajo nivel de desempleo, el fortalecimiento del peso frente al dólar, el desempeño de los mercados bursátiles, el incremento del turismo internacional y el aumento al salario mínimo.

Sheinbaum afirmó que México es actualmente “el segundo país con menos desempleo en el mundo”, y respondió a quienes cuestionan esa cifra.

“Aunque algunos dicen que no es cierto, que revisen todos los datos”, señaló.

La mandataria destacó también el comportamiento de la moneda nacional. De acuerdo con lo expuesto, el peso mexicano registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991, algo que —subrayó— ha sido reconocido por medios especializados.

“Eso no lo digo yo, lo dice, no sé si es El Economista o El Financiero hoy”, comentó.

Sheinbaum añadió que los mercados bursátiles del país cerraron el año con resultados positivos.

Explicó que la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor desempeño desde 2009, mientras que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) registró su mejor año desde el inicio de sus operaciones en 2018.

Otra de las cifras destacadas por la presidenta fue el aumento de 13.3 por ciento en la llegada de visitantes extranjeros a México hasta el mes de octubre, de acuerdo con los reportes que dijo haber recibido de su equipo.

Finalmente, recordó que a partir del 1 de enero entró en vigor el aumento de 13 por ciento al salario mínimo, lo que, afirmó, forma parte de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Cinco buenas noticias económicas de nuestro país”, resumió.

Sheinbaum sostuvo que estos indicadores reflejan los resultados de la actual política económica y llamó a mantener la confianza en la estabilidad del país.

No obstante, reconoció que aún existen retos y que su gobierno continuará impulsando el crecimiento con bienestar.