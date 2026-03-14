Sheinbaum anuncia subsidio al diésel ante alza mundial de energéticos

marzo 14, 2026

Redacción.- El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció un subsidio al diésel con el objetivo de contener la inflación ante el aumento mundial de los precios de los energéticos.

La medida comenzó a aplicarse el 14 de marzo de 2026, mediante un estímulo fiscal de 35.2 % al impuesto IEPS que se cobra a este combustible. Con esta reducción del impuesto, el precio del diésel baja aproximadamente 2.5 pesos por litro, lo que busca evitar aumentos en los costos de transporte.

El diésel es un combustible clave para la economía mexicana, ya que se utiliza principalmente en camiones de carga, transporte público, maquinaria agrícola e industrial. Cuando su precio aumenta, también suben los costos de transportar mercancías, lo que puede provocar incrementos en el precio de alimentos y otros productos.

Según la Secretaría de Hacienda, el estímulo fiscal estará vigente del 14 al 20 de marzo de 2026, aunque podría extenderse dependiendo del comportamiento del precio internacional del petróleo.

La decisión se tomó en un contexto de alza global en los precios del petróleo, impulsada por tensiones internacionales y problemas en el suministro energético.

Especialistas advierten que, aunque el subsidio puede ayudar a frenar temporalmente la inflación, también implica menores ingresos fiscales para el gobierno si se mantiene por un periodo prolongado.