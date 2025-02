Sheinbaum anuncia reformas tras declaratoria de terroristas a carteles

febrero 20, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ciudad de México.- Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció el envío de dos reformas constitucionales en respuesta a la declaración del gobierno de Estados Unidos de designar como terroristas a seis grupos de la delincuencia organizada en México.

Durante su conferencia matutina 90 desde Palacio Nacional, la primer mandataria de AM nación subrayó la importancia de la cooperación con el país vecino, pero enfatizó que no se permitirá injerencia extranjera en la soberanía nacional. «Hay colaboración y coordinación, pero no subordinación», sostuvo.

Modificaciones constitucionales

Sobre estas, la jefa del Poder Ejecutivo detalló que una de las reformas enviadas al Congreso propone la adición de un párrafo al artículo 40 de la Constitución para establecer que «el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervención, intromisión o cualquier otro acto extranjero que atente contra la integridad, independencia y soberanía de la nación». Esta disposición busca blindar a México frente a eventuales acciones unilaterales de otros países.

La segunda reforma modifica el artículo 19 constitucional para establecer penas más severas contra nacionales y extranjeros involucrados en el tráfico de armas y actividades ilegales vinculadas a la delincuencia organizada. «A cualquier persona que participe en la fabricación, distribución, enajenación o traslado internacional de armas de manera ilícita se le impondrán penas más severas, así como medidas cautelares especiales», detalló la presidenta.

También se ampliará demanda contra fabricantes de armas en EU

A renglón seguido, Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores está trabajando en una ampliación de la demanda contra productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos.

Esto, tras la resolución del Departamento de Justicia estadounidense que reconoce que el 74% de las armas incautadas en México provienen de su territorio. La nueva demanda incluirá la responsabilidad de quienes suministraron armas a los grupos criminales recientemente catalogados como terroristas por el gobierno estadounidense.

Para finalizar, la primera mandataria de la nación reafirmó que la postura de su administración es clara.

“México es un país libre, independiente y soberano. Siempre vamos a coordinarnos y colaborar en el marco de nuestras leyes, pero sin aceptar imposiciones extranjeras».