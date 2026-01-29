Sheinbaum agradece a Trump por mensaje tras llamada telefónica

enero 29, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este jueves el mensaje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió tras la llamada telefónica que ambos sostuvieron, en el cual destacó de manera expresa su liderazgo y la calificó como “una líder maravillosa e inteligente”.

Durante su conferencia, la mandataria leyó el mensaje publicado por el presidente estadounidense, quien calificó la conversación como “muy productiva” y benéfica para ambos países, en el marco de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue muy positiva para ambos países”, señaló Trump en el mensaje leído por la presidenta.

El mandatario estadounidense detalló que el diálogo se centró principalmente en temas estratégicos de la agenda bilateral, como la frontera común, el combate al narcotráfico y el comercio entre ambas naciones.

“Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio. Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países”, añadió.

No obstante, el punto que más destacó del mensaje fue el reconocimiento directo al liderazgo de la presidenta mexicana. “México tiene un líder maravilloso e inteligente, deberían estar muy contentos por ello”, expresó Trump, subrayando el papel de Sheinbaum al frente del país.

Tras leer el mensaje, la presidenta reaccionó con un comentario breve y en tono irónico:

“A alguien no le va a gustar esto”, dijo, antes de agradecer al mandatario estadounidense. “Muchas gracias al presidente Trump”, agregó.