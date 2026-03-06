Servicio Ulua brindará servicio nocturno en dos rutas

marzo 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – A solicitud de las alcaldesas de Veracruz y Boca del Río, el servicio Ulua pondrá en operación rutas nocturnas en la zona conurbada que funcionarán de 10 de la noche a 5 de la mañana, anunció la gobernadora Rocío Nahle García.

Entrevistada posterior a la presentación del trofeo de la Copa del Mundo FIFA 2026, la mandataria dijo que ayer se iniciaron con pruebas de ruta de la zona hotelera hasta Colinas de Santa Fe.

«Es una ruta para la gente que trabaja en la zona de hoteles y en la zona centro qué se puedan mover y también turistas».

Detalló que son dos rutas en los que se establecerán dos o tres camiones para analizar la demanda, con un servicio de 10 de la noche a 5 de la mañana.

El costo dijo, será el mismo, aunque recordó que con el uso de tarjeta prepago la tarifa será preferencia de 12 pesos.