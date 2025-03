Senado condena aranceles impuestos por Trump

marzo 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Senado condenó este martes la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos a partir de este martes, una medida “unilateral” que vulnera acuerdos internacionales, incluidos los establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un pronunciamiento redactado solo por Morena y los partidos Verde y del Trabajo, el oficialismo expresó su respaldo firme al llamado de unidad nacional realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, a nombre de la asamblea leyó el pronunciamiento.

Calificó como una acción arbitraria y extraterritorial esta imposición, porque pone en grave riesgo la estabilidad económica de las tres naciones, afectando el bienestar de nuestros pueblos.

Además, podría desencadenar una guerra comercial indeseada que no beneficia a ninguna de las partes involucradas.

Fernández Noroña se pronunció por soluciones pacíficas y negociadas para resolver cualquier controversia.

“Respaldamos a nuestro gobierno en su disposición al diálogo, la coordinación y la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, y refrendamos nuestra convicción de respaldar la decisión de no ceder bajo ninguna circunstancia en la defensa de nuestra soberanía e independencia nacional. Condenamos toda injerencia disfrazada de sanciones económicas unilaterales en contra de nuestra patria”, apuntó.

Rechazó las afirmaciones injustificadas que buscan desprestigiar el trabajo de México en seguridad, combate al crimen organizado y migración”.

Dijo que México ha cumplido con su responsabilidad en seguridad y migración y bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han logrado avances históricos en seguridad:

Más de 90 toneladas de drogas incautadas.

Casi 5,000 armas decomisadas.

Más de 10,000 personas detenidas.

Además, el senador de Morena, recordó en materia migratoria México ha tomado medidas que han resultado en una reducción significativa de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

El presidente del Senado llamó a la unidad nacional, y convocó a la ciudadanía a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la independencia, la soberanía nacional y el bienestar del pueblo de México.

Invitó a la población a manifestar su apoyo el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se anunciarán las medidas que el gobierno implementará en respuesta a estas sanciones injustas.

“Con unidad y determinación, México enfrentará y superará esta crisis, asegurando su desarrollo económico y su soberanía”, dijo.

Los partidos políticos fijaron postura.

Lilly Téllez, senadora del PAN, posicionó en contra del pronunciamiento.

Afirmó que el castigo de Estados Unidos a México se debe a que los narcopolíticos de Morena se asociaron con varios cárteles.

“Los mexicanos sabemos de los pactos de Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Beltrán, su hijo, con los cárteles de la droga, los financiaron para llegar, sostenerse en el poder y para que Sheinbaum también llegara al poder. (…) También, dice el gobierno de Estados Unidos que México ha ofrecido un paraíso seguro para que los cárteles fabriquen y transporten droga. ¡Qué vergüenza internacional!, quedan la bancada de los mafiosos y narco Morena exhibidos y expuestos como lo que son narcopolíticos”, acusó.

La declaración de la panista desató el enojo de los morenistas, y la vocera de la bancada, la chihuahuense Andrea Chávez, respondió así a las afirmaciones de Téllez.

“A los panistas traidores a la patria hoy les quiero dedicar una frase de un grande, Paco Ignacio Taibo: Ustedes no venden a su madre, no más porque no cotiza en bolsa. Les tengo una buena y una mala noticia. la buena para ustedes es que por fin sucedió lo que tanto anhelaban, lo que tanto deseaban: por fin una afrenta económico en contra de México; la mala para ustedes, es que no les va a servir para nada, porque aquí hay un pueblo unido, firme y valiente entorno a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, advirtió.

La priísta Anabell Ávalos, manifestó su postura en contra de la imposición de aranceles, y “estamos en defensa de la patria”.

Pero, culpó al gobierno de Morena de fallar, y los aranceles de Estados Unidos confirman a un gobierno que improvisa y cubre sus errores con discursos nacionalistas.

“El gobierno de Morena anuncia medidas arancelarias sin decir a qué sectores, sin calcular plazos y sin consultar al Senado. ¿Dónde está la estrategia? ¿Saben cuántos empleos están en riesgo? Setecientos cuarenta mil en la industria automotriz, 30 por ciento de nuestras exportaciones, y mientras Morena habla de mercado interno, el peso pierde peso. El gobierno federal dice: México se respeta, pero son los trabajadores lo que pagan el precio. Por cada día de aranceles, 12 mil empleos formales desaparecerán. (…) ¿Y dónde está su plan para los jornaleros de Michoacán que exportan aguacates o para las mujeres de Jalisco que empacan berrys?, Morena los está dejando solos, mientras se va a repetir consignas al Zócalo”, señaló.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que en estos momentos de crisis, su partido “no le vamos a regatear a la jefa del Estado mexicano el apoyo que debe de tener en este momento para enfrentar esta difícil condición. A la presidenta Claudia Sheinbaum, a la jefa del Estado mexicano, por supuesto que tiene nuestro respaldo para tratar de construir una salida de dignidad y de firmeza frente a los embates arbitrarios de quien hoy despacha en la Casa Blanca”.