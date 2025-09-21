En 2026 Yucatán se sumará al IMSS Bienestar

septiembre 21, 2025

Así solo restarían 5 entidades por sumarse al nuevo sistema federal de salud

Carlos Guzmán | Enviado, Mérida, Yucatán.- A partir de 2026 Yucatán se incorporará al sistema de salud del IMSS Bienestar, confirmó este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde el Recinto Ferial de Xmatkuil, ubicado en el municipio de Mérida, la primera mandataria de la nación detalló que este mismo año concluirá la construcción del Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, con una inversión de 4 mil 709 millones de pesos, en beneficio de 2.1 millones de habitantes de la entidad.

La jefa del Ejecutivo Federal también detalló que se realizan otras obras de salud en la región, como la reconstrucción del Hospital General de Zona en Ticul, la remodelación del Hospital General Regional No. 12, que terminará en diciembre, y la construcción de la Unidad Médica Familiar Francisco Montejo, también en Mérida. Estas acciones, afirmó, buscan garantizar el acceso gratuito y universal a la atención médica.

Con ello solo Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila y Durango restarían por sumarse al nuevo sistema de salud federal.

En materia educativa y cultural, Sheinbaum Pardo anunció la creación de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), un proyecto que impulsó durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En estos espacios comunitarios, los yucatecos podrán acceder a cursos de alfabetización, concluir la preparatoria o la universidad, aprender oficios, practicar deportes y participar en actividades culturales, de manera gratuita.

La jefa del Estado Mexicano destacó que actualmente en Yucatán hay 645 mil 420 beneficiarios de los Programas para el Bienestar, con una inversión social de 15 mil 955 millones de pesos. Entre ellos se encuentran derechohabientes de la pensión para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Fertilizantes Gratuitos, entre otros.

Sheinbaum puntualizó que entre los nuevos programas destaca la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, cuyo registro comenzará en octubre, además de la beca universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria y la estrategia de atención médica “Salud Casa por Casa”. También informó que, por primera vez, 558 comunidades mayas reciben recursos directos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Finalmente, la presidenta de México subrayó que su gobierno respalda proyectos estratégicos para el desarrollo de Yucatán, como la ampliación del Puerto Progreso, el Tren Maya en su ramal hacia la costa, nuevas universidades, el gasoducto para alimentar dos plantas de la CFE y el programa Vivienda para el Bienestar con la construcción de 40 mil hogares.