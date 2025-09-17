Sedatu analiza 26 predios en Veracruz para construir viviendas de bajo costo

septiembre 17, 2025

Por Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- El encargado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Veracruz, Guillermo Fernández, informó que hasta el momento se han identificado 26 predios que podrían destinarse al proyecto federal de construcción de viviendas para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

El exfuncionario del gobierno de Cuitláhuac García precisó que la meta de la federación es edificar al menos 103 mil viviendas, con costos que oscilarían entre 400 mil y 600 mil pesos, dirigidas a familias de bajos salarios.

“Esta es una meta bastante ambiciosa, pero muy de justicia social para la gente. Se está buscando a través de los municipios, del estado o de la federación suelo en todo el estado. Tenemos ahorita alrededor de 26 predios que están en estudio, en análisis”, declaró.

Fernández explicó que la idea es que los municipios o el Gobierno del Estado entreguen los terrenos a los constructores, quienes asumirían el desarrollo de las viviendas, lo que permitiría abaratar los precios.

“La vivienda, en este caso, estará hecha para la población que tenga ingresos entre uno y dos salarios mínimos”, puntualizó.

El funcionario adelantó que los terrenos se localizan en Veracruz puerto, Xalapa, Coatzacoalcos, Coatzintla y diversos municipios del sur del estado. Aclaró que las casas deberán contar con al menos 40 metros cuadrados.

“No son cajoncitos como se acostumbraba, son realmente vivienda digna”, concluyó.