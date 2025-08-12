Explosión en vivienda de Tlaxcala deja dos heridos

agosto 12, 2025

Una fuerte explosión se registró al filo del mediodía de este martes en el interior de una vivienda en Sanctorum, Tlaxcala, luego de que una botella de thinner estallara, causando alarma entre los vecinos de la zona.

El incidente ocurrió en una casa ubicada en la calle 16 de Septiembre, donde dos jóvenes albañiles de 23 años, Gerardo N. y Alduriel N., realizaban trabajos de construcción.

Testigos relataron que el incendio se originó cuando una chispa producida por un esmeril encendió una botella de thinner mientras uno de los jóvenes cortaba una varilla, provocando la explosión.

Los lesionados, quienes sufrieron quemaduras de diversa gravedad, se trasladaron por sus propios medios al Hospital General IMSS Bienestar de Calpulalpan para recibir atención médica inmediata.

El estruendo alarmó a los vecinos y movilizó de inmediato a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes descartaron la existencia de un polvorín clandestino.