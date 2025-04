Se registra fuerte explosión en polvorín de Tultepec, Edomex

abril 16, 2025

Este miércoles 16 de abril se reportó una explosión en un taller donde se fabricaban productos pirotécnicos de manera clandestina en el municipio de Tultepec, Estado de México. Esto provocó la movilización de los servicios de emergencia.

⇒ Los hechos ocurrieron cerca de las 11:45 horas, en la calle Maguey, colonia Trigotenco, Tultepec, debido a la magnitud del siniestro, la columna de humo fue vista desde varios kilómetros a la distancia. De acuerdo a testimonios de vecinos se escuchó muy fuerte el incidente.

Una fuerte explosión alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades informando que un taller donde se elaboraba pirotecnia había explotado y comenzaba a incendiarse no solo el taller sino también las tarimas que estaban dentro del predio.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil estatal y municipal, quienes lograron controlar la situación y realizaron trabajos de enfriamiento. En la zona también se encuentran paramédicos de Tultepec, mientras que el perímetro fue acordonado por policías locales y elementos de la Guardia Nacional.

Al momento no se reportan personas heridas por el siniestro, únicamente daños materiales. El taller presuntamente operaba de forma clandestina pues no contaba con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); no se ha confirmado el origen del siniestro.