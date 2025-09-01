Se localizaron cables viejos y obsoletos que pudieron servir para espiar la actividad gubernamental

septiembre 1, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En el marco de la remodelación que se lleva a cabo al Palacio de Gobierno, se localizaron cables viejos que eran utilizados para microfonear las oficinas estatales, reconoció el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

El encargado de la política interna del Estado dijo que encontraron una placa de 1934 de un automóvil, pegada al muro.

“Realmente no hay más que cableado apolillado, obsoleto que no sirve y hay cámaras que obedecen al C-4 que son las que resguardan la actividad del gobierno y de la gobernadora, que están conectadas, pero es para el edificio”.

Cuestionado en torno a si el cableado localizado dijo desconocer si se utilizaba para hacer espionaje.

“Si aparece algo, posiblemente en el pasado pudo haber habido, pero no estaba funcionando nada, no se encontró una evidencia de que algún micrófono hubiera estado conectado, si no se hubiera levantado un acta y si esta, no estaba conectada. Yo no dudo que haya sido una práctica del pasado de estar grabando, yo por eso cuido lo que digo”.

REMODELACIÓN DE PALACIO VA QUEDANDO

Por otra parte, Ahued Bardahuil dijo que los trabajos de remodelación en Palacio de Gobierno, en la parte del Segundo piso quedará listo en estos días, lo que es el Salón Juárez, el alumbrado interno y externo.

Las oficinas se tienen que remodelar porque se tienen tapancos apolillados, hacinados, cableado inseguro.