Se investigan versiones de localización de más cuerpos en predio de Santa Rosalia 

octubre 2, 2025

Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- Ante las versiones de la localización de, cuando menos, tres cuerpos más de mujeres en el predio Santa Rosalía, donde fue localizado también el cuerpo de la maestra Irma Hernández, el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil señaló que se están investigando los hechos y se toman en cuenta en la mesa de seguridad diaria.

En ese sentido, adelantó que será la próxima semana cuando la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans de a conocer pormenores e información precisa sobre este y otros temas.

“Bueno sí se tocan esos temas todos los días inclusive es el tema fue tocado en la mesa se están haciendo desde luego las investigaciones (…) No le quiero dar un dato inexacto, efectivamente tiene razón, se está investigando, estaríamos especulando si lanzamos una versión distinta a lo que realmente vivimos, sí, le digo que no ocultamos nada, no lo vamos a ocultar”.

Por otra parte, dijo, se están atendiendo temas de inseguridad como el ocurrido en Coatzacoalcos con el secuestro de tres empresarios, también el caso de Yanga y Álamo y recordó lo dicho por la gobernadora Rocío Nahle García en el sentido de que en su administración no hay trato.

Y cuestionado sobre el tema del video difundido en redes sociales, donde presuntos padres de personas privadas de su libertad en el penal de Tuxpan aparecen vendados de los ojos y denuncian cobros de piso en estos centros de readaptación dijo que se está investigando.

“Sí le digo que se atendieron a ellas y a ellos, y que ahorita el tema de Tuxpan está perfectamente atendido y en investigación, y ya se tienen señalamientos muy precisos. Déjenme esta semana porque seguramente van a tener una nota el lunes o el viernes, sin duda”.