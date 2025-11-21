Incendio por cortocircuito en taquería del centro de Xalapa desata movilización

Incendio por cortocircuito en taquería del centro de Xalapa desata movilización

noviembre 21, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un incendio se registró este viernes al interior de la taquería “La Vecindad”, ubicada sobre la concurrida calle Enríquez en el centro de Xalapa, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro, originado por un corto circuito en la base del medidor eléctrico, no solo afectó a la taquería, sino también, a un negocio contiguo.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:45 horas, con aproximadamente ocho trabajadores presentes en el establecimiento. El personal actuó de manera oportuna utilizando un extintor, lo que fue crucial para contener las llamas y evitar una propagación mayor.

Aunque la rápida acción contuvo el fuego, el local de «La Vecindad» quedó cubierto de polvo químico, y el humo y parte de las afectaciones se extendieron al negocio vecino, la panadería “La Pana”, que cerró inmediatamente sus puertas.

Ambos establecimientos manifestaron daños concentrados en el área eléctrica y en las afectaciones por el polvo químico.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindaron atención a dos empleadas de la taquería, quienes presentaron crisis nerviosa. Ambas fueron estabilizadas en el lugar y se confirmó que no presentaban lesiones físicas ni afectaciones por inhalación de humo.

Elementos de Bomberos Xalapa ingresaron a los dos locales para verificar la ausencia de puntos activos de combustión, mientras que técnicos de Protección Civil Municipal inspeccionaron el medidor y el tablero eléctrico.

Debido al constante flujo de peatones en la calle Enríquez, la Policía Municipal y Estatal acordonaron la banqueta con cinta preventiva para resguardar la seguridad de los civiles.

Las autoridades solicitaron mantener ambos locales cerrados mientras se evaluaban los daños y se realizaban las investigaciones correspondientes para determinar el origen exacto del cortocircuito y verificar las condiciones de seguridad.

La zona fue reabierta al paso peatonal una vez que el área fue asegurada por los cuerpos de emergencia.