Se implementó operativo de seguridad para tomas de protestas

diciembre 30, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – Se desplegó un operativo de seguridad para resguardar las tomas de protesta de alcaldes y alcaldesas en los municipios veracruzanos, informó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

La mandataria señalo que se busca garantizar que las tomas de protesta de los nuevos alcaldes y alcaldesas se realicen en condiciones de tranquilidad en los 212 municipios.

“Nosotros tuvimos en este 2025 elecciones municipales y de manera libre y democrática eligieron a sus mandos municipales, pasó la elección y los 212 municipios estarán haciendo el cambio de mando” dijo Nahle García.

Tras la conclusión del proceso electoral, la democracia se sustenta en el resultado del voto, por lo que el gobierno estatal actuará para preservar la estabilidad durante esta etapa de transición.

“Hemos implementado un operativo para que todo se dé con tranquilidad, así va a ser, cuando se respeta la voluntad de las urnas, todo mundo tiene derecho a ir a tribunales pero la democracia es lo que dicen las urnas y el pueblo habló”.

Asimismo, la mandataria aseguró que si bien se trata de presidentes y presidentas municipales de varios partidos políticos se trabajará con todos.

«Los próximos ayuntamientos serán plurales, con alcaldes y alcaldesas de distintos partidos políticos, lo cual no representa un obstáculo para la gobernabilidad ni para la coordinación institucional».

Finalmente hizo un llamado a las nuevas autoridades municipales a incorporarse de inmediato al trabajo coordinado con el gobierno estatal, con el objetivo de atender las necesidades locales desde el inicio de sus administraciones.