Se buscará la reactivación económica de Naolinco en la próxima administración, dice alcalde electo

agosto 7, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Una de las prioridades de la próxima administración municipal de Naolinco que estará a cargo de Narciso Reyes Aguilar, será la reactivación económica del municipio, fortalecimiento del turismo y mejora de las vías de comunicación hacia las comunidades.

En entrevista, el presidente municipal electo indicó que están al pendiente del inicio, como lo marca la ley, del proceso de entrega-recepción de la administración, pero se trabaja en el fortalecimiento del programa de trabajo.

“En cuestión de cabecera municipal el tema indispensable es el turismo, la reactivación económica en todos los sectores, el sector zapatero, comercial, pero el turismo nos va a ayudar a detonar varias situaciones. Vamos a colaborar con el deporte para que sea turístico”.

Reconoció que se tendrá que enfrentar a un rezago y atraso de muchas décadas en las comunidades que pertenecen a Naolinco, por lo que se tendrán que enfocar en la rehabilitación de vías de comunicación a fin de que productores puedan sacar su mercancía.

“El campo ha estado abandonado y nuestra próxima administración va a estar muy cerca de este sector”, explicó.

Respecto al abandono de las cascadas, uno de los principales atractivos turísticos del municipio, reveló que ya ha tenido acercamientos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y se trabajará en el programa para tratar las aguas residuales antes de que lleguen a estos cuerpos de agua.

“A nuestras cascadas debemos de limpiarlas y darles atención urgente”, subrayó.

Finalmente, reiteró su llamado a la ciudadanía para trabajar en equipo y transformar juntos el municipio. “Tenemos todo para ofrecer turismo y naturaleza. Solo falta que la autoridad encabece el esfuerzo, y lo haremos”, concluyó.