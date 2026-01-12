Se analiza propuesta de creación de empresa estatal de limpieza para hospitales y centros de salud

enero 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No se descarta la creación de una empresa estatal para la contratación de personal de limpieza y cocina que laboran en hospitales estatales, lo anterior ante los problemas de pago que enfrentan trabajadores de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García quien dijo estos esquemas de subcontratación generan problemas laborales y operativos al interior de los nosocomios.

En el marco de la supervisión y arranque de la distribución de 10 millones de piezas de medicamentos y material en hospitales y centros de salud, dijo que está aplicada para que los servicios de alimentación y limpieza sean integrados, porque se tienen contratadas empresas que dan problemas.

“Hicimos una propuesta para que el Estado de Veracruz haga esta empresa del estado para que les de servicio de limpieza, que no sea la empresa tal, o que se contraten a través del IMSS-Bienestar, tenemos dos opciones una empresa que sea del estado, como se tiene en seguridad, o bien que el IMSS Bienestar contrate directamente al personal de limpieza, al personal de cocina en los hospitales en lugar de estar subcontratando empresas que utilizan la infraestructura crean conflicto.

La gobernadora reconoció el trabajo que realiza el personal de salud en la entidad, tanto de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) como del IMSS Bienestar.

Nahle García destacó que este día se movilizarán cerca de mil 190 claves de medicamentos en todo el estado, como parte de una inversión de 483 millones de pesos en medicamentos y material de curación, dentro del proceso de fortalecimiento del abasto en los servicios públicos de salud.

“Nosotros casi, el 88 por ciento del presupuesto de Salud del Estado de Veracruz va al IMSS Bienestar, el presupuesto que nos etiquetaron en Cámara de Diputados, sueldos, medicamentos, mantenimiento, infraestructura, pero esto se trabaja así para la salud de los veracruzanos”, concluyó.