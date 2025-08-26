Se activaron todas las fuerzas y poder de Venezuela para defenderse de Estados Unidos

Se activaron todas las fuerzas y poder de Venezuela para defenderse de Estados Unidos

agosto 26, 2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una amenaza al asegurar que ya fueron activadas todas las fuerzas y poder de su país para defenderse de Estados Unidos.

En un mensaje dirigido a la población, el presidente Nicolás Maduro aseguró que a Venezuela “no la tocará nadie”, insistiendo en la defensa de la soberanía nacional.

Como parte del mismo mensaje, Nicolás Maduro calificó de criminales e ilegales las amenazas hacia Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos.

Durante la transmisión de su programa de televisión, transmitido a través del canal del Estado, Nicolás Maduro lanzó una amenaza al gobierno de Donald Trump, asegurando que Venezuela tiene activada ya toda su fuerza y su poder para defenderse de Estados Unidos.

El presidente venezolano manifestó que el sistema defensivo de su país se encuentra desplegado las 24 horas al día, debido a que se ha visto acelerado tras las amenazas de Estados Unidos, por lo que cuenta con capacidad de combate.

¡Ay por Dios! Ábreme la puerta que me bajo. ???????????? pic.twitter.com/H70LadMD1Q — Mayra Dominguez (@MayraDo57466678) August 26, 2025

Al hablar de las intenciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro insistió en que a Venezuela no la tocará nadie, pues apuntó que su país es una tierra sagrada y bendecida.

“Esta tierra no la toca nadie (Venezuela), yo te lo juro, esta tierra es sagrada, bendecida y es tierra de los libertadores”, dijo Nicolás Maduro en su mensaje a la nación.

El presidente defendió que Venezuela es un país “libre de grupos del narcotráfico”, acusando que es la sociedad de Estados Unidos la que tiene el mayor consumo de drogadas a nivel mundial.

Al respecto, Nicolás Maduro calificó de ser un fracaso el combate al tráfico de drogas por parte de Estados Unidos, insistiendo en que las acusaciones en su contra son parte una “guerra psicológica” emprendida por Donald Trump, a quien señaló de “locura y extremismo”.

Para ello señaló que Venezuela tiene actualmente el poder militar “más poderoso” de su historia, disponible para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos.