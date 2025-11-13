SCJN avala multa de 33 mil mdp a Grupo Elektra

noviembre 13, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó este jueves un duro golpe al consorcio Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, al resolver que sus empresas deberán cubrir adeudos fiscales por más de 35 mil 873 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras perder una serie de litigios que mantenía desde hace años.

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Corte desechó siete de los nueve recursos que TV Azteca y Elektra promovieron para impugnar créditos fiscales acumulados desde la década pasada, entre ellos un amparo de Elektra con el que buscaba evitar el cobro de 33 mil 306 millones de pesos en impuestos, recargos y actualizaciones.

La resolución implica que el conglomerado de Salinas Pliego ya no podrá seguir impugnando esos adeudos, por lo que deberá proceder al pago correspondiente.

El fallo también revocó una decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien había ordenado atraer el amparo promovido por Elektra para su análisis en el máximo tribunal que constituye 1 de 3 de los 4 litigios originales promovidos por los abogados de Salinas Pliego, mismo que los ministros determinaron que dicho caso no cumplía los requisitos legales para ser revisado por la SCJN.