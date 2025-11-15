Sheinbaum condena violencia en marcha de Generación Z en la Ciudad de México

noviembre 15, 2025

Reitera y garantiza el derecho a la manifestación pacífica

Carlos Guzmán | Enviado, Escárcega, Tabasco.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados durante la manifestación de este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México. La mandataria subrayó que la paz es el único camino para garantizar plenamente los derechos de las y los mexicanos, por lo que reprobó cualquier acto que atente contra la integridad de la población y de las autoridades.

Durante un mensaje emitido en Tabasco donde ejecutaba la supervisión del tramo carretero Escárcega – Macuspana; tras conocerse los incidentes, Sheinbaum señaló que su gobierno mantiene una política firme de respeto a la libre manifestación, pero advirtió que las expresiones violentas no tienen cabida.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia”, expresó.

La jefa del Estado Mexicano insistió en que la defensa de los derechos exige la construcción de un entorno de tranquilidad y respeto. Enfatizó que la paz es condición indispensable para el ejercicio de las libertades y para el funcionamiento de la vida democrática del país.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la protesta derivó en enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y elementos de seguridad, lo que provocó daños materiales y varias personas lesionadas. El despliegue de cuerpos policiales se mantuvo durante toda la jornada para contener los disturbios y restablecer el orden.

El saldo oficial confirmado fue de 100 policías lesionados, algunos de ellos con contusiones y heridas por objetos contundentes. Las autoridades informaron que todos recibieron atención médica y que ninguno se encuentra en condición de gravedad.

Asimismo, se reportó la detención de 40 manifestantes presuntamente involucrados en actos violentos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, Sheinbaum reiteró la disposición de su administración para garantizar el derecho a la libre expresión, siempre en un marco de paz y respeto.

“La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz”, sostuvo.